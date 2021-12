Inter, Vecino in uscita. Opzioni Napoli e Roma non decollano, la Liga lo attrae

Il centrocampista dell'Inter sta trovando poco spazio con Inzaghi e vorrebbe lasciare il club già nel mercato di gennaio

Tra i giocatori in uscita nell'Inter c'è Matias Vecino. L'uruguagio nelle ultime stagioni non è riuscito a trovare spazio e quest'anno, con Inzaghi, ha visto poco il campo finora. Per questo motivo il centrocampista starebbe cercando una nuova sistemazione già per gennaio.

"L’infortunio con conseguente lunghissimo recupero aveva praticamente reso nullo il suo apporto allo scudetto 2020-21, però Matias sperava in una rinascita definitiva in questa stagione. Un’illusione visto che Calhanoglu è esploso in mezzo agli instancabili Brozo più Barella e il primo cambio del centrocampo resta Arturo Vidal seguito dal sempreverde Gagliardini. Insomma, la realtà ha riportato Vecino ai margini, in una condizione che non gli piace neanche un po’. E non si è morso la lingua quando in nazionale ha potuto far notare la cosa. Ecco perché è diventato un esubero da piazzare per il bene di tutti già in questa sessione, nonostante a giugno saluterebbe comunque a zero la compagnia", spiega La Gazzetta dello Sport.