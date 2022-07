Lazio, torna di moda il nome di Vecino: Sarri spinge, si cerca l’accordo sull’ingaggio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, starebbe spingendo per l'arrivo di Vecino, ex Inter

Torna di moda il nome, in casa Lazio, di Matias Vecino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, starebbe spingendo per l'arrivo del centrocampista (che ha avuto a Empoli), svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Inter . Scrive la rosea:

"Adesso l'operazione sarebbe ancora più semplice visto che Vecino può arrivare a parametro zero. C'è però il nodo dell'ingaggio, che è il vero scoglio da superare. All'Inter l'uruguaiano guadagnava 2,5 milioni l'anno e vorrebbe mantenere un ingaggio simile. Una somma che però la Lazio ritiene troppo alta per un giocatore che arriverebbe come rincalzo, sia pur di lusso. Si sta verificando se ci sono le condizioni per trovare un'intesa su cifre più contenute, magari allungando la durata del contratto (si parla di un triennale con opzione per la quarta stagione).