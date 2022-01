Sky – Pista a sorpresa per Vecino, Matias non convinto. Punta ad andare a scadenza con l’Inter

Si muove qualcosa attorno a Matias Vecino, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022 e ai margini del progetto di Inzaghi

Si muove qualcosa attorno a Matias Vecino, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022 e ai margini del progetto di Inzaghi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, per il centrocampista uruguaiano ci sarebbe stato un sondaggio del Flamengo, club brasiliano che da poco ha annunciato Paulo Sousa come nuovo allenatore.

Il portoghese conosce Vecino dai tempi della Fiorentina e avrebbe sondato il terreno per portarlo a Rio de Janeiro. Il centrocampista, però, secondo l'emittente non sarebbe convinto della pista e, al momento, sarebbe più orientato, in mancanza di offerte soddisfacenti, ad andare a scadenza con l'Inter per poi scegliere una destinazione da svincolato in estate.