Vecino, Sarri insiste: obiettivo concreto della Lazio. La posizione dell’Inter

La Lazio fa sul serio per Vecino, è una richiesta di Sarri: ecco la posizione dell'Inter dopo l'addio di Vecino

Matias Vecino verso la permanenza all’Inter. Con il passaggio ormai imminente di Stefano Sensi alla Sampdoria, il centrocampista ex Fiorentina è pronto a restare in nerazzurro. Lo fa sapere Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia: “Vecino è un obiettivo molto concreto per la Lazio, ma credo resti dopo la partenza di Sensi. Penso sia un discorso più da affrontare a parametro zero per i biancocelesti, non credo Vecino lasci l’Inter”.