Vecino, cambiano gli scenari. “Si aspettava offerte da top club. Ecco i prossimi step”

Cambiano gli scenari, nell'immediato, per Matias Vecino . Il centrocampista uruguayano, dato in partenza vista la scadenza di contratto a giugno, resterà invece alla Pinetina fino al termine della stagione. Ne è convinto Tuttosport che, nell'edizione odierna, parla così dell'ex Fiorentina:

"La partenza di Sensi renderà ancora più centrale il ruolo di Matias Vecino (non a caso impiegato nelle ultime due gare giocate dall’Inter, in Coppa Italia con l’Empoli e con il Venezia prima del break di fine gennaio): l’uruguaiano - che puntava a una big ma non ha avuto offerte pari alla grande considerazione che ha di sé - terminerà la stagione a Milano e, con essa, chiuderà il contratto con l’Inter. Poi, da “uomo libero”, inizierà a considerare le offerte che gli arriveranno".