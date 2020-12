CdS – Inter, da sicuro partente a opzione per Conte: ora Vecino potrebbe anche rimanere

Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno extra di vacanza alla squadra e difatti il rientro è previsto per martedì, così da preparare al meglio la partita contro il Crotone. L’obiettivo del tecnico nerazzurro è di recuperare tre giocatori infortunati come Sanchez, Pinamonti e Vecino. “Il ritorno del cileno è fondamentale visto che in attacco ci sono solo Lukaku e Martinez: avere il Niño per risparmiare qualche minuto alla Lula sarebbe importante per Conte. E se il futuro di Pinamonti è lontano da Milano, diverso il discorso potrebbe essere per l’uruguaiano che non gioca da tanto tempo e non è detto che abbia mercato a un certo livello. Prima di andare in una squadra che… non lo motiva, potrebbe scegliere di restare e allargare la rotazione in mezzo al campo”, commenta il CorSport.