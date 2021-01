Nelle scorse ore si era parlato di Matias Vecino come di una risorsa in più per Conte, una risorsa da utilizzare in caso di necessità. A Skysport invece hanno sottolineato che il calciatore, che nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con i compagni, resta sul mercato. “L’uruguaiano è da valutare ma resta da considerare in uscita se arrivassero per lui delle richieste”, hanno spiegato dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)