Mercato post-Covid: prima si vende poi si compra. Inter, Conte sarà esigente. Marotta…

Il Corriere dello Sport in edicola quest’oggi fa in generale un’analisi del prossimo mercato. “Scambi a raffica, pochi investimenti, poche plusvalenze, poco movimento in generale. Sarà davvero così il primo mercato post-virus? Le società devono vendere, ma non solo in Italia e questo è il secondo problema. Negli altri campionati europei la situazione è simile. Il Covid ha danneggiato l’economia e il calcio italiano ci ha rimesso e ci rimetterà decine e decine di milioni. Come diretta conseguenza, esclusi i fuoriclasse, i nuovi ingaggi subiranno una netta riduzione“, si legge in un articolo di Polverosi. Insomma prima si vende e poi si compra e questa regola potrebbe valere proprio per tutti.

INTER – Nello specifico sull’Inter viene spiegato che è rimandata ogni valutazione alla fine dell’Europa League: “Conte è uno a dir poco esigente (come si è capito bene durante le sue esternazioni stagionali), per puntare allo scudetto chiederà altri giocatori e di conseguenza anche Marotta dovrà vendere”.

Due nomi vengono presi in considerazione in questo articolo come esempi nerazzurri: Perisic è uno. Non è stato alla fine riscattato dal Bayern Monaco ed è ancora in corsa in CL con i tedeschi. Dovrebbe far comunque ritorno alla Pinetina alla fine della competizione. Poi c’è Nainggolan che è di rientro. Un anno fa l’Inter non volle tenerlo, ma lui ha ancora “rendimento e quotazione da top”.

