Venezia, Cordoba al lavoro per rinforzare la squadra: nel mirino due giovani dell’Inter

Il club al lavoro per rinforzare la squadra. Nel mirino due giovani di proprietà dell'Inter

Dopo 19 anni il Venezia è tornato in Serie A. Il club adesso è al lavoro per dare al tecnico Paolo Zanetti una formazione all'altezza per lottare nella massima serie. Secondo quanto riporta Mondo Primavera, il Venezia ha messo nel mirino due giovani nerazzurri: Lucien Agoume che rientrerà dal prestito allo Spezia, e Samuele Mulattieri.