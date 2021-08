Inter, Vergani saluta: l’attaccante va alla Salernitana a titolo definitivo gratuito

Nuova cessione in vista per l'Inter. Secondo gianlucadimarzio.com, infatti, Edoardo Vergani è pronto a trasferirsi alla Salernitana

Nuova cessione in vista per l'Inter. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, Edoardo Vergani, attaccante di scuola nerazzurra classe 2001, è pronto a trasferirsi alla Salernitana. Tutto fatto, affare chiuso: il calciatore passerà al club campano, neo promosso in Serie A, a titolo definitivo gratuito. L'Inter, comunque, manterrà ancora un certo controllo sul suo futuro: