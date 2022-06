Inter, la verità sulle cessioni top: “Solo in due hanno appeso un cartello ‘vendesi'”

I tifosi dell'Inter temono che i grandi attivi di Lukaku e Dybala possano essere in qualche modo smorzati da alcune cessioni dolorose

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, scrivendo:

"Certo, siamo solo a metà giugno e il tempo dirà se il tridente resisterà alla prova suprema del mercato: dall’Atletico al Tottenham, non è escluso che qualche big si presenti prima o poi a Milano con l’assegno giusto per Martinez. In quel caso verranno fatte attentissime valutazioni supplementari: resta sempre l’obbligo di chiudere il mercato con un surplus di una sessantina di milioni e, almeno momento, solo Skriniar e Dumfries hanno appeso dietro un cartellino con la scritta "vendesi".