La verità sul contratto di Vidal: “Scadenza 2023, ma l’Inter può liberarlo con questa cifra”

Un ingaggio importante (più di 7 milioni netti a stagione), un ruolo da comprimario e un futuro ancora tutto da scrivere

Un ingaggio importante (più di 7 milioni netti a stagione), un ruolo da comprimario e un futuro ancora tutto da scrivere. Arturo Vidal e l'Inter, un matrimonio destinato a non durare ancora a lungo. Il centrocampista cileno, come riferisce Tuttosport, ha un contratto in scadenza nel 2023, ma l'Inter potrebbe liberarlo pagandogli 4 milioni di euro al termine della stagione: