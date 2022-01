SM – Dybala, l’agente in Italia a febbraio: l’Inter ci prova? La verità sulle mosse di Marotta

L'esultanza di ieri dopo il gol all'Udinese ha acuito l'interesse intorno a una situazione che diventa sempre più ingarbugliata

L'esultanza di ieri dopo il gol all'Udinese ha acuito l'interesse intorno a una situazione che, se da una parte diventa sempre più ingarbugliata, dall'altra vede l'Inter spettatrice molto interessata. Paulo Dybala e la Juventus non vivono il momento migliore della loro storia d'amore, storia che potrebbe anche terminare a giugno, quando il contratto dell'argentino sarà in scadenza.

Da giorni, ormai, si parla di un interesse forte dell'Inter nei confronti del numero 10 bianconero. Al momento, però, secondo Sport Mediaset, non ci sarebbe stato nessun passo ufficiale da parte dei nerazzurri. L'agente del calciatore, Jorge Antun, sarà in Italia nella prima metà di febbraio. A quel punto, l'incontro con la dirigenza della Juventus chiarirà molto di più sul futuro di Dybala. Non c'è solo l'Inter, eventualmente, pronta a dare l'assalto: dal Barcellona ad altri club europei (soprattutto inglesi), la Joya è nel mirino di tante big del nostro continente.