Inter-Calhanoglu, le vere cifre dello stipendio: “Nel 2021-22 non guadagnerà 5mln”

Come noto, nei giorni scorsi l'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan. Il centrocampista turco ha firmato con il club di Viale della Liberazione un contratto triennale, fino al 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero per la prima stagione no guadagnerà 5 milioni di euro, come riportato da molte testate. La rosea, infatti, scrive che nel 2021-22, prima stagione all'Inter, Calhanoglu guadagnerà 4,5 milioni, con un ingaggio a salire nelle successive stagioni: