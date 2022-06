CdS – Settimana prossima vertice Torino-Inter per Bremer: Pinamonti nell’affare?

Andrea Pinamonti, dopo i 13 gol segnati con l'Empoli, torna all'Inter ma solo di passaggio. L'attaccante classe '99 è un patrimonio del club nerazzurro che però spera di fare cassa. "Dopo i 13 gol segnati quest'anno in A, l'Inter valuta “Pina” non meno di 20 milioni. Da verificare se può interessare al Torino con il quale ci sarà la prossima settimana un vertice, magari direttamente tra Cairo, Zhang e Marotta, per provare a intavolare la trattativa su Bremer, il primo obiettivo per la difesa", spiega il Corriere dello Sport.