Vertice Zhang-dirigenza, buone notizie su Skriniar. Biasin: “Ieri Marotta…”

Milan Skriniar rimarrà all'Inter almeno per un altro anno? Se lo augurano i tifosi dell'Inter e da ieri le speranze sembrano più concrete.

Da Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, è arrivato infatti un importante aggiornamento: "Ieri Marotta e Ausilio hanno relazionato Zhang sulla situazione: i circa 40 milioni raccolti fin qui sono sufficienti per respingere la possibile nuova offerta del Psg per Skriniar. Solo una proposta “senza senso” potrebbe rimettere in discussione la permanenza".