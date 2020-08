BBC – Mercato Inter, Vertonghen va al Benfica: contratto triennale, oggi visite mediche

Nuova avventura alle porte per Jan Vertonghen. Come riportato dalla BBC, infatti, il difensore belga, più volte accostato all’Inter (oltre che a Napoli e Roma) nelle ultime settimane, sarebbe infatti ormai a un passo dal Benfica, con cui avrebbe trovato un accordo per un contratto triennale.

L’affare sarebbe talmente avanzato che il giocatore, sostiene l’emittente, si sottoporrà oggi alle visite mediche di rito, prima di mettere la firma sull’accordo con il club portoghese. Vertonghen ha lasciato da poco a parametro zero il Tottenham dopo la scadenza del contratto con gli Spurs, club con cui il belga ha collezionato più di 300 presenze ufficiali.

