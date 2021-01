Eriksen al Tottenham? Inter, ecco la ripicca: “Da Milano spunta un veto inderogabile”

Il nuovo ruolo cucito da Antonio Conte per Christian Eriksen sembrava poter essere un inizio su una permanenza a sorpresa del danese all’Inter. E invece no: secondo Tuttosport, infatti, il danese resta sulla lista dei partenti. Scrive infatti il quotidiano: “Martin Schoots, l’agente del giocatore, in accordo con l’Inter, ha proposto il suo assistito a svariate società d’Oltremanica. Gli estimatori non mancano, ma il lauto ingaggio dell’atleta, che non vuole rinunciare neanche a un euro, o eventualmente nemmeno ad una sterlina, resta un problema.

Il Tottenham del Presidente Levy – in questo caso più del manager Mourinho – sta facendo un pensierino sul ritorno del figliol prodigo. Ma da Milano spunta un veto inderogabile: Eriksen può essere ceduto in prestito gratuito a qualsiasi club britannico, ma non agli Spurs. Come dodici mesi fa i londinesi erano stati irremovibili nel chiedere 20 milioni senza se e senza ma, oggi tocca ai nerazzurri: prestito oneroso, altrimenti non se ne fa nulla. Questione di principio, ma anche strategia. Col futuro del centrocampista tutto da decifrare”.