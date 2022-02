Inter, cessione per il colpo estivo: “Addio previsto per il 2023, via con un anno d’anticipo”

Il suo addio è previsto nel giugno del 2023, ma tutto lascia pensare che l'avventura all'Inter possa concludersi con un anno d'anticipo

Il suo addio, da contratto, è previsto nel giugno del 2023, ma tutto lascia pensare che l'avventura all'Inter possa concludersi con un anno d'anticipo. Arturo Vidal è destinato a lasciare Milano al termine di questa stagione. Come ribadito da calciomercato.com, infatti, il club nerazzurro, pagando una penale di 4 milioni di euro, potrebbe risolvere il contratto del cileno e liberare così spezio (soprattutto salariale) per portare all'Inter Davide Frattesi, il colpo estivo scelto per rinforzare il centrocampo. Scrive calciomercato.com:

"E l'Inter? Anche il club nerazzurro sta pensando, a prescindere dalle scelte del giocatore, alla possibilità di chiudere con un anno di anticipo il suo contratto e liberare il monte ingaggi dal suo stipendio per far spazio a giocatori più futuribili e meno onerosi (di salario) come Frattesi. Per farlo può esercitare la clausola di svincolo presente nel suo contratto con cui, pagando 4 milioni di euro, l'Inter di fatto svincolerebbe il giocatore. Per una storia d'amore che è già al passo d'addio".