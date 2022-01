Villar vice-Brozovic? C’è un altro nome in A che stuzzica l’Inter: “Occasione in scadenza 2023”

In queste ultime settimane si è tanto parlato di Villar come possibile rinforzo dell'Inter a centrocampo. Ma il nome potrebbe essere un altro

In queste ultime settimane si è tanto parlato di Gonzalo Villar della Roma come possibile rinforzo dell'Inter a centrocampo in qualità di vice-Brozovic. Ma il colpo in quel ruolo potrebbe essere un altro. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Mattias Svanberg, che oggi avrebbe dovuto giocare da avversario dell'Inter con la maglia del Bologna. Scrive calciomercato.com:

"Classe '99, quantità e qualità lì in mezzo e la possibilità di esplodere definitivamente nell'anno nuovo. Gli sarebbe piaciuto partire col piede sull’acceleratore già nella gara con l’Inter, inizialmente in programma oggi alle 12.30 ma rinviata perché l’Asl ha bloccato il Bologna: i nerazzurri sono alla ricerca di un vice Brozovic, e Svanberg è uno dei profili che piace alla coppia Marotta-Ausilio per il futuro. Il contratto con il Bologna è in scadenza nel 2023, un anno fa c'era stato un tentativo del Milan - che non ha mai smesso di tenerlo d'occhio - respinto dal club rossoblù con la promessa al giocatore di un prolungamento. A oggi, non ancora arrivato".