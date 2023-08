Udinese, Pozzo: “Vicenda Samardzic superata, è serio e ha capito che…”

Il mercato, però, ancora non è chiuso. Alla domanda sul futuro di Beto, per esempio, Pozzo ha replicato: “Se dovesse arrivare una grande società e pagare al giocatore grandi cifre – spiega il patron – non avremmo la possibilità di negoziare. Non sappiamo cosa succederà, spero che si concluda così. Per noi la squadra è buona e competitiva, ma questo mercato tenuto aperto durante le prime partite è negativo, speriamo che le regole possano cambiare il prossimo anno”.