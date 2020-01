Olivero: “Conte pensa allo scudetto: Vidal meglio di Eriksen. Bravo, ma il cileno…”

G.B. Olivero, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato dell’Inter e in particolare dei due centrocampisti sul taccuino di Marotta: «Eriksen è più giovane di Vidal e garantisce almeno cinque anni di calcio ad alto livello. Se però Conte pensa, e so che lo pensa, di potersi giocare lo scudetto fino all’ultima giornata, Vidal conosce il calcio italiano e l’allenatore benissimo, può trasferire la sua enorme voglia di vincere, credo sia meglio. Parliamo di questi sei mesi. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto, il cileno è la prima scelta. Eriksen dovrebbe adattarsi al campionato italiano e nel 3-5-2 dovrebbe imparare qualche meccanismo in più. Servirebbe più tempo. Se arriva Arturo oggi, gioca domani nell’Inter di Conte. Poi trasmette una grinta che si è vista anche a San Siro contro l’Inter, ha giocato con i ragazzini, senza strafare ha fatto benissimo. E nelle grandi battaglie, nelle grandi notti lo porti in battaglia e sei sicuro che ne esce vivo».

(fonte: SS24)