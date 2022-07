Vidal al Flamengo, l’annuncio slitta. Braz: “Nessun problema, prima torna in Italia”

Dopo lo sbarco a Rio de Janeiro e dopo aver visto il Flamengo giocare al Maracana, Arturo Vidal si è sottoposto alle visite mediche per il club brasiliano al centro tecnico Ninho do Urubu. Il calciatore poi ha visitato le strutture del club brasiliano. Ma in queste ore tornerà prima in Cile da dove nel fine settimana partirà per tornare in Italia per chiudere la sua storia con l'Inter. E solo dopo tornerà in Brasile per la firma sul suo nuovo contratto valido fino a dicembre 2023. Si prevede che l'ufficialità dell'acquisto verrà data dopo il 16 luglio quando riaprirà il mercato.