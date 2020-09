Arturo Vidal e il Barcellona si separano consensualmente, con l’annuncio che arriverà probabilmente nelle prossime ore. Come conferma anche SportMediaset, infatti, c’è la fumata bianca tra l’agente del cileno Felicevich e il Barcellona per la rescissione del contratto. Questo avvicina sensibilmente l’ex Bayern all’Inter: c’è già un accordo verbale tra le parti per un biennale con opzione a 6 milioni a stagione.