Mundo Deportivo – Vidal, il futuro non è ancora chiaro. Il Barça non esclude cessione e lui…

Arturo Vidal ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e ha detto di sentirsi importante per il Barcellona. Mundo Deportivo parla del suo futuro e sottolinea che non è ancora delineato. “Il molti dicono che lascerà il Barça nella prossima stagione ed è vero che mesi fa appariva come tra gli uomini in uscita. Ma la situazione dopo il coronavirus è cambiata e non ci sono più gli stessi soldi sul mercato. Questo potrebbe portare ad una sua permanenza al club catalano“, si legge sul giornale.

Secondo lo stesso quotidiano, il club non esclude di accettare una buona offerta per il giocatore cileno che come è risaputo piace molto a Conte per la sua Inter. “Nel prossimo mercato, che sarà segnato dalle contropartite, l’interesse del Barcellona per LautaroMartinez potrebbe consentire al cileno di fare le valigie per Milano. Ma lo stesso giocatore non vede così lontano o così male l’idea di giocare ancora al Barcellona“.

(Fonte: Mundo Deportivo)