Inter, ecco lo scenario per il futuro di Vidal: “Arturo ha un’idea fissa”

Arturo Vidal è certamente uno dei nomi più chiacchierati di casa Inter in queste prime settimane di calciomercato

"Nella testa di Arturo c’è il desiderio di mostrare con continuità anche ai tifosi dell’Inter la forza di un guerriero capace nella passata annata di fare la differenza solo a tratti, con un plus comunque non di poco conto relativo alla rete del momentaneo 1-0 siglato contro la Juventus. Vidal non vuol sentir parlare di rescissione del contratto - se non a certe condizioni - e anche se il Boca Juniors lo accoglierebbe a braccia aperte, si auspica di diventare una risorsa preziosa per il centrocampo di Simone Inzaghi".