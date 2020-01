Scende in campo questa sera alle 21 il Barcellona di Valverde per tornare in vetta alla classifica a discapito del Real Madrid (che ha già battuto il Getafe). Per i blaugrana in programma il derby con l’Espanyol in trasferta, senza Arturo Vidal però: il cileno, obiettivo di mercato concreto dell’Inter, non è tra i titolari, annunciati da poco. L’ex Juventus si accomoda in panchina.