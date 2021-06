CM – Inter, Vidal fuori dalla lista degli incedibili ma c’è un “grosso problema”

Il futuro di Arturo Vidal all'Inter è in dubbio: da pupillo di Conte, il cileno ha vissuto un'annata tribolata

Il futuro di Arturo Vidal all'Inter è in dubbio: era stato l'acquisto più voluto da Antonio Conte per il 2020 ma la stagione da poco conclusa non è stata così positiva per il cileno. 30 presenze, 2 gol (uno alla Juventus) ma anche infortuni e prestazioni non sempre convincente. Vidal, 34 anni, ha un ingaggio molto pesante di 6,5 mln netti a stagione ancora per un'altra stagione, con l'Inter che ha un'opzione di rinnovo anche per il 2023. Il cileno "non può non figurare in questo momento fra i giocatori considerati non indispensabili per la prosecuzione del progetto vincente nerazzurro, ora affidato alla gestione di Simone Inzaghi", come spiega calciomercato.com.