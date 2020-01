Vidal, lo United tenta lo sgarbo all’Inter. No del cileno: via dal Barça solo per Conte

“Il no di Vidal allo United dà ulteriore forza a Marotta e Ausilio per centrare l’obiettivo tanto desiderato da Conte. Al cileno l’Inter ha già promesso un contratto fino al 2022 – un anno in più della scadenza attuale con i catalani – per un accordo che bonus compresi supererà i 6 milioni di euro netti. Sono ore calde per l’affare. Stasera il Barcellona scende in campo per la semifinale della Supercoppa spagnola. Terminata la competizione (finale in programma domenica), la dirigenza del Barça e il tecnico Valverde avranno un confronto di mercato, il primo argomento sarà proprio quello legato a Vidal. Il cileno ha rotto con l’allenatore e per questo ha sposato l’idea Conte, confermando la propria volontà anche nelle ultime ore, dopo l’ulteriore pressing della società catalana e dei senatori dello spogliatoio. L’Inter incrocia le dita: Vidal è l’uomo con cui il tecnico vuole inseguire lo scudetto”, aggiunge il portale.