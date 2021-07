GdS – L’Inter cerca una nuova sistemazione per Vidal. Sensi-Fiorentina…

Dopo l'addio di Joao Mario, i nerazzurri puntano a sfoltire la rosa: Vidal potrebbe lasciare, si cercano soluzioni anche per Dalbert e Lazaro

L'addio di Joao Mario, che ha rescisso il suo contratto con l'Inter, ha permesso ai nerazzurri di risparmiare 6 mln lordi di ingaggio. In attesa di definire la cessione in prestito secco al Genoa di Vanheusden, la dirigenza punta a piazzare anche Dalbert e Lazaro ma ci sono diversi giocatori in uscita. Pinamonti ha richieste e si cerca una sistemazione anche per Vidal, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. "Su Sensi, invece, non si registrano accelerazioni da parte della Fiorentina. Ma il reparto è molto ricco numericamente: qualcosa in uscita andrà fatto", ammette la Rosea.