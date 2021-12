In Cile – Vidal, addio a fine stagione. Ecco a cosa pensa per il futuro

Il centrocampista nerazzurro ha uno stipendio considerato troppo alto: addio a fine stagione possibile. Nel suo Paese parlano delle sue opzioni

In Italia si è parlato dell'addio di Arturo Vidalall'Inter a fine stagione. Perché il suo stipendio non è più sostenibile. La notizia è rimbalzata in Cile. E il sito Red Gol parla del futuro del centrocampista dell'Inter.