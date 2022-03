Vidal, ecco la punta dell’iceberg: “Multa sì, ma non è quello il punto”

Sei calciatori sono destinati a lasciare l’Inter. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma in particolare su Vidal

"Il primo nome è quello di Arturo Vidal, che peraltro sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere. L’episodio dell’intervista rilasciata non autorizzata è solo la punta dell’iceberg. Gli è costata una multa, ma non è quello il punto. Non ha un contratto in scadenza, ma l’addio è certo: c’è il Flamengo pronto ad accoglierlo, l’Inter risparmierà circa dieci milioni lordi, considerata l’agevolazione del Decreto Crescita”, si legge.