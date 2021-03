Inter, Vidal nella lista della spesa di Sampaoli: l’ex ct del Cile lo vuole al Marsiglia

In Francia si parla dell'interesse del Marsiglia per Arturo Vidal, centrocampista cileno dell'Inter, richiesto da Sampaoli

L'arrivo di Jorge Sampaoli sulla panchina del Marsiglia ha risollevato l'ambiente, che ora si aspetta grandi cose dopo un periodo complicato. L'obiettivo dell'allenatore argentino è quello di far tornare il sorriso alla formazione transalpina, in attesa di poter operare sul mercato.

In questo senso, dalla Francia arrivano le prime voci sui possibili rinforzi. Il portale Le10Sport è sicuro: sulla lista della spesa di Sampaoli ci sarebbe anche Arturo Vidal, in ombra nell'ultimo periodo e che non ha ancora convinto con la maglia dell'Inter. Secondo il sito transalpino, il cileno - allenato da Sampaoli in nazionale cilena - potrebbe decidere di rilanciarsi proprio al Marsiglia.