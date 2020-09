Vidal, sorrisi social prima dell’Inter: “La vita mi dà sempre motivi per ringraziare”

L’Inter, in Italia, attende novità da un momento all’altro, per poi metterlo sotto contratto e regalarlo a Conte, che lo insegue ormai da anni. Lui, in Spagna, Arturo Vidal si mostra sereno, mentre il suo agente, Fernando Felicevich, tratta con il Barcellona per la risoluzione contrattuale che lo libererebbe dai blaugrana a parametro zero. Sempre molto attivo sui social, Vidal ha lasciato questo messaggio in compagnia della sua Bentley che traspare serenità: “La vita mi dà sempre motivi per ringraziare, bella giornata per tutti“.