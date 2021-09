Inter, Juve o Bayern? No, il baby talento del 2004 che ha preferito… il Monza

Le grandi d'Europa erano sulle sue tracce, ma lui ha accettato l'offerta del club brianzolo per giocare con più continuità

Non uno, ma più no “prestigiosi”. Samuele Vignato, baby talento classe 2004, ha rifiutato la corte di club come Inter, Juventus e Bayern Monaco per accettare la proposta del Monza. Lo racconta grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio. Dopo il fallimento del Chievo, il fratello del trequartista del Bologna ha optato per il Monza per giocare con maggiore continuità.