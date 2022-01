Inter, si allontana l’ipotesi Villar: è vicino al trasferimento al Getafe

Gonzalo Villar, accostato anche all’Inter per il ruolo di vice-Brozovic, è vicino a dire addio alla Roma e alla Serie A

Gonzalo Villar, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane per il ruolo di vice-Brozovic, è vicino a dire addio alla Roma e alla Serie A in questo mercato di gennaio. Si allontana dai nerazzurri, è pronto a tornare in Spagna. Come riportato da gianlucadimarzio.com, “il centrocampista infatti è molto vicino a far ritorno in Spagna, dove lo attende il Getafe. Trattativa in chiusura tra i due club, con Villar che presto potrebbe lasciare ufficialmente il nostro campionato”, si legge.