L’Inter ha una visione chiara su Frattesi: “Erede e spalla di Barella, strada tracciata”

"Per la mediana del futuro, oltre alla conferma in blocco del terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu, l’Inter ha intrapreso con decisione la strada che porta a Davide Frattesi. Il 22enne centrocampista del Sassuolo, nella visione della dirigenza nerazzurra, è il naturale erede di Barella, a cui all’occorrenza potrebbe già fare da spalla. Quella a Frattesi è una caccia già iniziata con tanto di colloqui e conversazioni tra la dirigenza nerazzurra e quella emiliana, anche perché in estate si libererà sicuramente spazio in mezzo grazie al sicuro addio di Vecino a scadenza di contratto".