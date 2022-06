Sky – Inter, domani le visite mediche di Lukaku e Asllani

Domani sarà una giornata infuocata per questa sessione di mercato dell'Inter. Sono in programma le visite mediche di Asllani e Lukaku

Domani sarà una giornata infuocata per questa sessione di mercato dell'Inter . Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, sono in programma le visite mediche dei due nuovi acquisti nerazzurri, ovvero Kristjan Asllani e Romelu Lukaku.

Il centrocampista arriva dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni complessivi (e il prestito di Satriano). L'attaccante belga, invece, torna a Milano in prestito secco oneroso dal Chelsea. Due tasselli importantissimi per Simone Inzaghi, che con Asllani e Lukaku guarda al futuro con maggiore fiducia.