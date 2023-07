Visnadi: “Più che Lukaku l’Inter deve sostituire la classe di Dzeko”

Gianni Visnadi, ospite negli studi di Skysport, ha parlato dell'attacco dell'Inter. Al momento i dirigenti interisti hanno preso a parametro zero Thuram ma non è stato rinnovato il contratto di Dzeko e non arriverà Lukaku. Di fatto mancano due pedine alla società per completare la rosa di Inzaghi che al momento là davanti ha Lautaro, Thuram e Correa.