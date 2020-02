Viviano, l’Inter si prende 48 ore. Chi sarebbe il titolare tra lui e Padelli? Il responso

Dopo le visite mediche di stamattina, Emiliano Viviano è stato oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per i primi test con l’Inter. La decisione da parte dei nerazzurri, segnala Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere presa entro due giorni, anche perché per il portiere potrebbe essere necessaria un’altra giornata di lavori.

Al di là dell’idoneità sportiva del Coni e del buon esito dei controlli alla clinica Humanitas, l’Inter ha quindi preso del tempo per decidere, anche per capire meglio le condizioni di Handanovic. 48 ore di tempo, prima di dare un ok definitivo. Nel caso di tesseramento, sarà Viviano il vice di Padelli, aspettando il rientro del capitano.

(Gianlucadimarzio.com)