Mezza Europa su Vlahovic, CorSera: “Per l’Inter costa troppo. Commisso…”

Il Corriere della Sera in edicola oggi riporta aggiornamenti sulla vicenda Vlahovic: l'attaccante è vicino a rinnovare con la Fiorentina fino al 2025 con clausola da 70 mln ma le offerte non mancano. "Dusan Vlahovic è corteggiato da mezza Europa e il fatto che nel 2023, cioè tra due estati, sia libero a parametro zero ha scatenato l’interesse di club ricchi e importanti. Ceduto Lukaku, ci aveva fatto un pensierino l’Inter, ma costa troppo per i nerazzurri. Ora in corsa ci sono Tottenham, nel caso Kane andasse al Manchester City e Atletico Madrid. La Fiorentina resiste", commenta il quotidiano. Commisso vuole tenerlo ma, senza rinnovo, sarà difficile resistere a fronte di un'offerta importante.