Romano: “Vlahovic-Fiorentina, quando e perché è nata la crepa. Commisso ora…”

L'esperto di calciomercato internazionale ha parlato così dell'attaccante dopo le parole di ieri del presidente viola

Sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic dopo il comunicato di ieri della Fiorentina: “Non sono così stupito del fatto che Vlahovic non rinnovi. Le parole di Commisso sono sicuramente uno choc, stupisce la tempistica, è una presa di posizione forte per programmare subito il futuro. La cronistoria parte dal mercato del 2020, un anno esatto fa, 5 ottobre 2020, quando la Fiorentina ha provato in tutti i modi a dare via Vlahovic. Qualcuno lo ha protetto all’interno, salvando un disastro, tutto nasce lì, poi c’è stata l’esplosione. Ma già prima il giocatore voleva rinnovare e il club ha tentennato, per quello è nata la crepa che ora è diventata rottura totale. La scadenza è 2023, se non lo vendi tra gennaio e giugno però, lo perdi al 100%. Questo non succederà, Commisso è intelligente e lo ha dimostrato con Chiesa”.