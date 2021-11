Futuro Vlahovic, Di Marzio: “Juve a gennaio impossibile. L’Arsenal c’è, lui…”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato così del futuro dell'attaccante, che non rinnoverà con la Fiorentina

In estate il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato anche all'Inter in chiave mercato. L'attaccante - nel mirino delle big di tutta Europa - non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina e in Italia piace molto soprattutto alla Juve. Così Gianluca Di Marzio ha parlato del suo futuro a Sky Sport: "Vlahovic-Juve? A gennaio impossibile, la Fiorentina chiede 80 milioni. A giugno è interessata la Juve, sicuramente. La più interessata è l’Arsenal, che ha avviato un dialogo positivo coi viola, ma non riesce a parlare col procuratore del giocatore. Non rispondono proprio al telefono, non trova aperture dagli agenti. Quando non rispondi al telefono all’Arsenal, evidentemente non ti interessa. L’Arsenal è disposto a lavorare con la Fiorentina per un’intesa, ma non ha ricevuto risposte e il discorso è bloccato sul più bello, perché anche la viola ha interessa a risolvere al più presto la situazione e spera di farlo a gennaio, se no si andrà a giugno. Il sospetto della Fiorentina è che abbia già un accordo con un’altra squadra. Non credo il ragazzo abbia una preferenza per l’Italia, ha avuto contatti con City, Atletico, Tottenham. Andrà nel progetto più ambizioso tecnicamente ed economicamente".