Vlahovic-Inter? È il primo della lista e può accadere di tutto: la situazione

Alessandro Cosattini

L’Inter e Dusan Vlahovic: un’opzione per l’attacco da non escludere secondo La Gazzetta dello Sport. Le novità arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha fatto chiarezza sulla trattativa per il rinnovo dell’attaccante classe 2000, corteggiato sì dai nerazzurri, ma anche da Atletico Madrid e Tottenham. Ecco le novità sul suo futuro, a 20 giorni dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato.

“La Fiorentina su Dusan è stata fin qui irremovibile: resisterà? Vedremo. Non ha ancora completato il rinnovo rispetto a un contratto in scadenza nel 2023, ma si sta avvicinando molto. Commisso ha offerto una base di tre milioni a stagione più ricchi bonus, si sta trattando sulla clausola rescissoria (che i viola vorrebbero alzare abbondantemente), resiste la fiducia di poter arrivare a una fumata bianca. Tottenham e Atletico Madrid sarebbero disponibili ad avvicinarsi con i bonus alla non modica cifra di 70 milioni. Se fosse così, la Fiorentina di sicuro barcollerebbe. E ci sono le motivazioni: gli Spurs intendono cautelarsi in caso di nuovo e disperato assalto del Manchester City per Harry Kane; a Madrid ritengono che un grande attaccante - dopo De Paul - consentirebbe al Cholo di avere davvero un Dream Team. Niente da fare, muro altissimo fino alle colline di Firenze. La strada è questa, ma non possiamo escludere tentazioni o mezzi pentimenti.

E Commisso vuole ripetere quanto fatto nel 2019 con Chiesa: nessuna cessione, al massimo il rinvio di 12 mesi quando la Juve andò a dama. Vlahovic ha altri due anni di contratto, il senso è quello di riempirlo d’oro e di fargli tornare tutto l’entusiasmo con un allenatore da trazione anteriore come Vincenzo Italiano. E l’Inter? Dusan sarebbe, meglio dire è, il primo di una lista ristretta. Ma avvicinarsi con 50 milioni al massimo significherebbe non andare minimamente in partita. Attenzione, però, può succedere ancora di tutto”, si legge.

