Vlahovic: “Felice a Firenze, ecco i progetti per il futuro. Dopo una partita con l’Inter…”

1 di 3

LAVORO E RECORD

Una lunga intervista, concessa alla testa serba Politika.rs, per far emergere un quadro più intimo di sé, le sue sensazioni e i suoi progetti. Un quadro che racconta molto di più di un ragazzo che, nemmeno a 22 anni, è già uno degli attaccanti più forti in circolazione e oggetto del desiderio di tantissime squadre in giro per il mondo. A tutto Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina, accostato più volte anche all'Inter, ha parlato così al sito del suo Paese:

Come si sente il giovane calciatore (che compirà 22 anni il 28 gennaio), che è riuscito a raggiungere il celebre Cristiano Ronaldo per numero di gol in una stagione agonistica (entrambi ne hanno segnati 33)?

Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Posso spesso dire che, quando si tratta di ostacoli sulla strada per il successo desiderato, di solito siamo i nostri peggiori nemici. Ora che, spero, quella strada più difficile è stata percorsa, posso dire, almeno per quanto riguarda i miei progetti, che sono riuscito in tutto ciò che mi ero prefissato. Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Cerco sempre di più, è nella mia natura. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo. Essere fianco a fianco con un calciatore così oggi è sicuramente un grande onore.

C'è una convinzione generale che l'allenatore Cesare Prandelli abbia avuto un ruolo molto importante nella tua carriera?

In lui sono raccolte tutte le migliori virtù umane. Ci sentiamo spesso. Naturalmente, non ci sono parole che possano descrivere la mia gratitudine nei suoi confronti. Ricordo bene le sue parole di sostegno e che, qualunque cosa fosse accaduta, lui sarebbe stato con me.