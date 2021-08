No Fiorentina a questa offerta dell’Inter per Vlahovic: “E Dusan chiede 5mln netti all’anno”

Dusan Vlahovic è uno dei primissimi nomi sulla lista dell'Inter in caso di partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea

Dusan Vlahovic è uno dei primissimi nomi sulla lista dell'Inter in caso di partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea. Il serbo, legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2023, per prospettive e qualità è uno dei profili presi maggiormente in considerazione dal club di Viale della Liberazione. Ma la trattativa con la società viola si preannuncia tutt'altro che semplice.