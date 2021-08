Goal – Vlahovic, l’Atletico si ritira dalla corsa: “No ad aste, prezzi troppo alti”

E' ancora tutto da decidere il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina più volte accostato all'Inter

E' ancora tutto da decidere il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina più volte accostato all'Inter in questa finestra di mercato. Come riportato da Goal, infatti, per i nerazzurri (che nel frattempo si stanno muovendo anche sulle piste Thuram e Correa) potrebbe esserci una concorrente in meno come l'Atletico Madrid.