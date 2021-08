Vocalelli (GdS): “L’Inter ha bisogno di una punta vera come Zapata o Belotti”

Più che uno come Correa o Insigne, all'Inter serve un centravanti vero come Zapata o Belotti. E' questa l'opinione di Alessandro Vocalelli

Più che uno come Correa o Insigne, all'Inter serve un centravanti vero come Zapata o Belotti. E' questa l'opinione del giornalista Alessandro Vocalelli, che su gazzetta.it scrive:

"L’Inter necessita di una punta autentica, un centravanti, uno davvero da area di rigore. Questo dovrebbe indirizzare la scelta su Zapata di cui si continua a parlare o come Belotti, fresco campione d’Europa di cui si è parlato moltissimo a inizio mese. Entrambi hanno forza, la capacità non scontata di saper difendere il pallone per poter far alzare la squadra nei momenti di maggior sofferenza, la generosità per potersi accordare senza problemi sia con Dzeko che con Lautaro e comunque la lucidità per cercare e trovare la porta".