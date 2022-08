CdS – Ieri in UK voci di interesse Liverpool per Brozovic, dall’Inter categorica smentita

"E a proposito di big in bilico, ieri in Inghilterra si era sparsa la notizia di un interessamento del Liverpool per il croato. All'Inter non hanno ricevuto né sondaggi né proposte per il regista che ritengono incedibile come (o se possibile... più) di Skriniar e Dumfries. Quest'ultimo sarebbe forse il più facile da sostituire (occhi puntati su Singo del Toro), ma Inzaghi spera di non avere questo problema".