Dzeko in scadenza, riflessioni Inter: ecco la volontà di Edin sul futuro

La volontà di Edin Dzeko in chiave futuro. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul bosniaco, in scadenza al 30 giugno 2023. Complice la prolungata assenza per infortunio di Romelu Lukaku, il bosniaco ha trovato fin qui grande spazio in stagione.

“Il contratto è in scadenza, ma lui non se ne preoccupa particolarmente. Quando è sbarcato a Milano, Edin chiedeva un triennale ma si è dovuto accontentare di due anni. Un’altra stagione all’Inter la farebbe volentieri, ma poi c’è sempre la soluzione Stati Uniti pronta. Dzeko ha sempre detto di voler concludere la carriera con una esperienza in Mls: a Miami, ha appena dato l’addio al calcio un certo Higuain e il club è alla ricerca di un nuovo 9 stellare, magari in arrivo dall’Europa. E poi c’è il fascino di Los Angeles, a cui Edin è legato anche per questioni private. Per questo, il futuro non preoccupa”, si legge.